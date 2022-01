大谷翔平「自分好みの選手を作ってみたい」 ゲームソフト「MLB The Show 22」カバーに登場

また1つ「勲章」が加わった。MLBの大人気ゲームソフト「MLB The Show 22」のカバーアスリートが31日(日本時間2月1日)に発表され、エンゼルス・大谷翔平投手(27)に決まった。毎年ごとにバージョンチェンジが施される同ソフトでは、これまでも数々のMLBスーパースターたちが表紙を飾ってきており、その2022年版の「顔」として日本人初選出。投打二刀流で旋風を巻き起こし、ゲーム界でも〝快挙〟を成し遂げた大谷がインタビューに応じ、率直な心境と喜びを語った。



毎年行われる「MLB The Show」のカバーアスリート発表は、世界中のゲームファンだけでなく、MLBファンの間でも年明け最大の関心事。同ソフトはメジャーリーグの興奮をリアルに体感できる野球ゲームとして世界的な人気を誇り、新作の表紙では基本的に前年に活躍したMLBのスーパースターが選出されている。

06年版では今年殿堂入りした当時レッドソックスのデービッド・オルティスが、そして21年版ではパドレスのフェルナンド・タティス・ジュニアが表紙を飾るなど、そうそうたる面々が同ソフトの「顔」となっている。

今年も早々と複数の米メディアで表紙候補に関する報道が繰り返されていたが、絶対候補と目されていた大谷が大方の予想通り、22年版のカバーアスリートとして発表された。ちなみに06年から毎年ごとにリリースされている「MLB The Show」(前身の「MLB」シリーズは1997年から発売)で、表紙を飾るのは日本人メジャーリーガーとして大谷が初めてとなった。

合同インタビューに応じた大谷は喜びを隠し切れない様子で「伝統のあるゲームの表紙になってすごく光栄です。去年だけでも数多くのスター選手がいる中で、こうやって選んでもらえたことはすごく光栄ですし、これからの励みになるかなと思います」と感想を述べた。

昨季は投打二刀流で155試合に出場。打者としては打率2割5分7厘、46本塁打、100打点、26盗塁の成績をマークし、また、投手としても130回1/3を投げ、9勝2敗、防御率3・18、156奪三振を記録するなどフル回転。全米はもちろん、日本も含め世界中に強烈なインパクトを与えた。栄光のカバーアスリート選出は当然だろう。

同ソフトには実写さながらのグラフィックで、MLBのスーパースターたちが登場する。これに大谷は「各選手似ていましたね。フォームもそうですし、顔も似ていましたね」と感想を述べ、その中の「ショウヘイ・オオタニ」についても「似ていました」と太鼓判を押した。

一方で「ゲームの中で対戦してみたい選手はいるか」との問いには「相手というよりも、自分のチームメートだったりとかっていうのも、実際に使って操作してみたいなという方かなと思います」とコメント。そして本作のモードの1つで、オリジナルのMLB選手を育成する「ロード・トゥ・ザ・ショウ」の機能にも興味を示し「選手をまず作ってみたいなと思いますね。それはすごく面白そうだなと思うので、自分好みの選手を作ってみたいなと思います」と熱く語る一面ものぞかせた。

大谷は昨年版から同ソフトで自身のキャラクターに「2Wayプレーヤーシステム」が反映され、ゲーム上でも二刀流が再現されるようになっている。「ゲームユーザーの人たちが実際に大谷選手を見てみたいと思って、MLBのファンになる人も増えているようだが」との問いに、大谷は「そう言ってもらえるのはすごくうれしいですよね。ゲームしかしない人、テレビを見ない人が、じゃあテレビも見てみようかなとか、テレビしかみない人が、ゲームやってみようかなと…。そういう相乗効果でもっともっと盛り上がってくれたら、個人的にはすごくうれしいかなと思います」と目を輝かせていた。

今季再び大暴れすれば、23年版の同ソフトでの大谷は、さらなる「無双キャラ」となる。それを踏まえた上で「まず今年頑張って来年どっちもね、打つ方も投げる方も、そういう、いいステータスが残るように頑張りたいと思います」とも静かに語った大谷。MLB、そしてゲームの世界でも数々の常識を覆す二刀流〝ショウヘイ・オオタニ〟は今後手が付けられないほどに進化を遂げていきそうだ。



※ソフト「MLB The Show 22(英語版)」は2022年4月5日発売予定。フォーマットはPlay Station 5/Play Station 4、Xbox One/Xbox Series X-S、Nintendo Switch。予約開始日時はダウンロード版が2月1日午前2時以降からPS Storeでネット予約開始(全世界同時)。通常版が2022年2月2日(木)午前9時30分(日本時間)以降、店頭で順次予約開始となる。



