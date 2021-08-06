東スポTOP プロレス 日本プロレス殿堂会「ＬＥＧＡＣＹ」の対戦カード決定　総勢８２選手が参戦

日本プロレス殿堂会「ＬＥＧＡＣＹ」の対戦カード決定　総勢８２選手が参戦

2021年08月31日 15時29分

日本プロレス殿堂会は２０年２月に発足した（下段左から）天龍源一郎、藤波辰爾、長州力、（上段左から）嶋田紋奈、藤波怜於奈、池野慎太郎

　日本プロレス殿堂会は３１日、日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」（９月１４、１５日、東京・後楽園ホール）の対戦カードを発表した。

　１４日大会の新日本プロレス提供試合では、永田裕志、田口隆祐組が天山広吉、マスター・ワト組と対戦。

　同日のノア提供マッチでは丸藤正道、宮脇純太組が岡田欣也、矢野安崇組とタッグ戦で激突する。また大日本プロレス提供試合では関本大介、岡林裕二、中之上靖文組が６人タッグ戦で橋本大地、神谷英慶、青木優也組と対戦するほか、みちのくプロレス提供試合（ＭＵＳＡＳＨＩ、川村興史組対日向寺塁、のはしたろう組）と２ＡＷ提供マッチ（滝澤大志、真霜拳號組対吉田綾斗、吉野コータロー組）、そして１７人参加のバトルロイヤルが行われる。

　１５日大会の日本プロレス殿堂会提供マッチでは藤波辰爾、越中詩郎、新崎人生、阿部史典組が藤原喜明、ＡＫＩＲＡ、佐藤耕平、入江茂弘組と対戦する。

　また全日本プロレス提供試合では諏訪魔、田村男児組がジェイク・リー、大森北斗組と対戦し、ＤＤＴ提供試合ではＨＡＲＡＳＨＩＭＡ、吉村直巳組が納谷幸男、岡谷英樹組と激突する。

　この他、ドラゴンゲート提供試合（ＹＡＭＡＴＯ、ドラゴン・キッド、Ｂｅｎ―Ｋ組対ＫＡＩ、ＳＢ　ＫＥＮＴｏ、ディアマンテ組）、ゼロワン提供試合（大谷晋二郎、北村彰基組対田中将斗、菅原拓也組）、そして１７人参加のバトルロイヤルが行われる。

　両日とも殿堂入りセレモニーが予定されている。

【関連記事】

関連タグ：

ピックアップ

グレート小鹿会長「遺言」を東スポnoteで無料公開中！

グレート小鹿会長「遺言」を東スポnoteで無料公開中！

国内最年長現役記録を更新し続ける大日本プロレスのグレート小鹿会長。「これが俺から次世代への最後のメッセージになるだろう…」との決意を込め、自ら波乱に満ちた人生を語った。題して「極道の遺言」をお届けします。
Voicyで〝１０分で聴ける夕刊〟東スポCH！が開局

Voicyで〝１０分で聴ける夕刊〟東スポCH！が開局

音声メディアプラットフォーム「Voicy」で東スポCH！が開局！ 月～金の１６時ころから厳選ニュースをゆる～くお届けします！
東京五輪・パラリンピック

東京五輪・パラリンピック

東京パラリンピック、日本勢の金メダル第１号は競泳・鈴木孝幸。１４歳の山田美幸は表彰台の史上最年少記録を更新した。
ＳＭＡＰ、ＴＯＫＩＯ、嵐、V６…ジャニーズ不穏情報を一挙公開！

ＳＭＡＰ、ＴＯＫＩＯ、嵐、V６…ジャニーズ不穏情報を一挙公開！

本紙がかねて伝えてきた「ジャニーズ帝国の激震」がついに究極レベルに達した。