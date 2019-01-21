西武がキャンプ一・二軍振り分けを発表　内海や新人５人が一軍スタート

西武は２１日、２月１日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

宮崎・南郷で１８日まで行われる一軍・Ａ班メンバーは３８人。巨人にＦＡ移籍した炭谷銀次朗捕手（３１）の人的補償で加入した内海哲也投手（３６）をはじめ、新人５人がメンバー入した。

一方、松井稼頭央新監督（４３）の下、高知・春野で行われる二軍・Ｂ班メンバーには背番号を「１３」と一新し、５年目の今季にかける高橋光成投手（２１）が振り分けられた。また、このオフにそれぞれ右ヒジ、左手首のクリーニング手術を行った岡田雅利捕手（２９）、エルネスト・メヒア内野手（３３）、声出し番長・熊代聖人外野手（２９）のＢ班スタートも決まった。

【Ａ班メンバー】

□投手（２１人）今井、増田、松本航、多和田、斉藤大、高木勇、野田、平井、粟津、内海、森脇、榎田、佐野、田村、相内、マーティン、本田、武隈、ニール、ヒース、郭俊麟

□捕手（３人）森、駒月、中田

□内野手（８人）山野辺、外崎、源田、佐藤、山川、山田、金子一、中村

□外野手（６人）栗山、金子侑、木村、鈴木、愛斗、秋山

【Ｂ班メンバー】

□投手（１９人）渡辺、高橋光、大石、十亀、中塚、小石、伊藤、小川、カスティーヨ、廖、国場、南川、平良、松本直、藤田、高橋朋、与座、東野、大窪

□捕手（４人）岡田、牧野、齊藤誠、中熊

□内野手（６人）水口、永江、呉、西川、綱島、メヒア

□外野手（５人）熊代、斉藤彰、戸川、川越、高木渉