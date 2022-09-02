自民・茂木幹事長が旧統一教会との点検調査結果を発表　氏名を公表された全１２１人リスト

自民党の茂木敏充幹事長（６６）は８日、党本部で会見を開き、所属議員のうち３７９人のうち１７９人が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と何らかの関係があったとする調査結果を発表した。

アンケートの項目に１つでも該当すると回答したのが１７９人で、一定以上の関係を認めた１２１人については氏名を公表した（末尾に全員の氏名を掲載）。

茂木氏は「結果を重く受け止めている。率直に反省をし、今後は旧統一教会と一切関係を持たないことを党内に徹底をしていきます」と語った。

【全１２１人の氏名リスト】※敬称略

・統一教会関連団体の会合への出席

「議員本人出席で挨拶あり」

〈衆議院〉

逢沢一郎、石橋林太郎、稲田朋美、尾﨑正直、神田憲次、國場幸之助、小林史明、島尻安伊子、髙鳥修一、谷川とむ、土田慎、中曽根康隆、中村裕之、鳩山二郎、細田健一、務台俊介、保岡宏武氏、山本ともひろ、赤澤亮正、石原宏高、井林辰憲、小田原潔、北村誠吾、

小寺裕雄、坂井学、鈴木馨祐、高見康裕、田野瀬太道、土井亨、中西健治、中山展宏、平井卓也、宮内秀樹、宗清皇一、柳本顕、若林健太、東国幹氏、石原正敬、井原巧、鬼木誠、工藤彰三、小林茂樹、佐々木紀、関芳弘、武田良太、田畑裕明、中川貴元、中根一幸、西野太亮、深澤陽一、宮﨑政久、村井英樹、山際大志郎 池田佳隆、伊東良孝、大岡敏孝、菅家一郎、熊田裕通、小林鷹之、柴山昌彦、高木宏壽、武村展英、塚田一郎、中川郁子、中野英幸、萩生田光一、古川康、宮澤博行、盛山正仁、山田賢司。

〈参議院〉

青木一彦、猪口邦子、加田裕之、こやり隆史、豊田俊郎、舞立昇治、若林洋平、生稲晃子、上野通子、加藤明良、櫻井充、永井学、三宅伸吾、渡辺猛之、石井浩郎、臼井正一、北村経夫、佐藤啓、船橋利実、森屋宏。井上義行、江島潔、古賀友一郎、高橋克法、星北斗、山本順三。

・統一教会関連団体の会合への出席

「議員本人出席で講演」

〈衆議院〉

赤澤亮正、大岡敏孝、佐々木紀、古川康、義家弘介、甘利明、小田原潔、谷川とむ、宮沢博行、石破茂、北村誠吾、中谷真一、務台俊介、伊東良孝、木原稔、中山展宏、山際大志郎。

〈参議院〉

井上義行、猪口邦子、衛藤晟一。

・「旧統一教会主催の会合への出席」

〈衆議院〉

逢沢一郎、萩生田光一、上杉謙太郎、穂坂泰、木村次郎、柴山昌彦。

〈参議院〉磯﨑仁彦、井上義行、三宅伸吾、森まさこ。



・「旧統一教会及び関連団体に対する会費類の支出」のうち、政治資金規制法上、要公開の対象議員。

〈衆議院〉

青山周平、井上信治、小田原潔、木村次郎、田畑裕明、平井卓也、池田佳隆、上野賢一郎、鬼木誠、高木啓、寺田稔、平沢勝栄、伊藤信太郎、大岡敏孝、加藤勝信、高木宏壽、中川郁子、松本洋平、伊東良孝、奥野信亮、神田憲次、武田良太、萩生田光一

〈参議院〉

上野通子

・「旧統一教会及び関連団体からの寄付やパーティー収入で寄付もしくはパーティー収入有り」のうち、政治資金規正法上、要公開の対象議員

石破茂、下村博文、高木宏壽、山本ともひろ

・「選挙におけるボランティア支援」

〈衆議院〉岸信夫、坂井学、中川貴元、星野剛士、木村次郎、髙鳥修一、中村裕之、若林健太、こやり隆史、熊田裕通、田畑裕明氏、深澤陽一、斎藤洋明、田野瀬太道、萩生田光一

〈参議院〉北村経夫、こやり隆史、船橋利実

「旧統一教会および関連団体への選挙支援の依頼、および組織的支援、動員等の受け入れ」

〈衆議院〉

斎藤洋明

〈参議院〉

井上義行