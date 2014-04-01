Ｃ・ロナウドが首位奪還！米フォーブス誌が年収ランキング発表　トップ３だけがケタ違い

グレート小鹿会長「遺言」を東スポnoteで無料公開中！

国内最年長現役記録を更新し続ける大日本プロレスのグレート小鹿会長。「これが俺から次世代への最後のメッセージになるだろう…」との決意を込め、自ら波乱に満ちた人生を語った。題して「極道の遺言」をお届けします。