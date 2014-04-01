Ｃ・ロナウドが首位奪還！米フォーブス誌が年収ランキング発表　トップ３だけがケタ違い

米経済誌「フォーブス」が今年度版のサッカー選手収入ランキングを発表し、１２年ぶりにイングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッドに復帰したポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（３６）が、昨年トップのアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（パリ・サンジェルマン）から首位を奪還した。
同誌によると、Ｃ・ロナウドはチームからの給料７０００万ドルとスポンサー収入合わせて総額１億２５００万ドル（約１３７億円）。２位のメッシは総額１億１０００万ドル（約１２２億円）。３位はブラジル代表ＦＷネイマール（パリ・サンジェルマン）の９５００万ドル（約１０４億円）。Ｊ１神戸の元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタは３５００万ドル（約３８億円）で７位にランクインした。
トップ１０選手は以下の通り
１ Ｃ・ロナウド
２ メッシ
３ ネイマール
４ キリアン・エムバペ（パリＳＧ） ４３００万ドル（約４７億円）
５ モハメド・サラー（リバプール） ４１００万ドル（約４５億円）
６ ロベルト・レバンドフスキ（バイエルン・ミュンヘン） ３５００万ドル（約３８億円）
７ イニエスタ
８ ポール・ポグバ（マンチェスターＵ） ３４００万ドル（約３７億円）
９ ガレス・ベイル（レアル・マドリード） ３２００万ドル（約３５億円）
１０ エデン・アザール（Ｒマドリード） ２９００万ドル（約３１億円）
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