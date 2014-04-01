東スポTOP 海外サッカー Ｃ・ロナウドが首位奪還！米フォーブス誌が年収ランキング発表　トップ３だけがケタ違い

Ｃ・ロナウドが首位奪還！米フォーブス誌が年収ランキング発表　トップ３だけがケタ違い

2021年09月24日 12時25分

やったぜ！

　米経済誌「フォーブス」が今年度版のサッカー選手収入ランキングを発表し、１２年ぶりにイングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッドに復帰したポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（３６）が、昨年トップのアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（パリ・サンジェルマン）から首位を奪還した。

　同誌によると、Ｃ・ロナウドはチームからの給料７０００万ドルとスポンサー収入合わせて総額１億２５００万ドル（約１３７億円）。２位のメッシは総額１億１０００万ドル（約１２２億円）。３位はブラジル代表ＦＷネイマール（パリ・サンジェルマン）の９５００万ドル（約１０４億円）。Ｊ１神戸の元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタは３５００万ドル（約３８億円）で７位にランクインした。

　トップ１０選手は以下の通り

１　Ｃ・ロナウド
２　メッシ
３　ネイマール
４　キリアン・エムバペ（パリＳＧ）　４３００万ドル（約４７億円）
５　モハメド・サラー（リバプール）　４１００万ドル（約４５億円）
６　ロベルト・レバンドフスキ（バイエルン・ミュンヘン）　３５００万ドル（約３８億円）
７　イニエスタ
８　ポール・ポグバ（マンチェスターＵ）　３４００万ドル（約３７億円）
９　ガレス・ベイル（レアル・マドリード）　３２００万ドル（約３５億円）
１０　エデン・アザール（Ｒマドリード）　２９００万ドル（約３１億円）

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