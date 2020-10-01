【日本代表・コートジボワール戦】ＭＦ久保建英スタメン！　カメルーン戦から先発７人入れ替え

日本代表は１３日、国際親善試合コートジボワール戦（オランダ・ユトレヒト）のスタメンを発表した。０―０のドローだった９日のカメルーン戦（同）からスタメンを７人入れ替え、ＭＦ久保建英（１９＝ビリャレアル）は先発出場となった。
◆スタメン
ＧＫ２３シュミット・ダニエル（２８＝シントトロイデン）
ＤＦ ３室屋成（２６＝ハノーバー）
ＤＦ１６冨安健洋（２１＝ボローニャ）
ＤＦ２２吉田麻也（３２＝サンプドリア）※キャプテン
ＭＦ ４中山雄太（２３＝ズウォレ）
ＭＦ ６遠藤航（２７＝シュツットガルト）
ＭＦ ７柴崎岳（２８＝レガネス）
ＭＦ ９鎌田大地（２４＝Ｅフランクフルト）
ＭＦ１４伊東純也（２７＝ゲンク）
ＭＦ１７久保建英（１９＝ビリャレアル）
ＦＷ２４鈴木武蔵（２６＝ベールスホット）
◆ベンチメンバー
ＧＫ １川島永嗣（３７＝ストラスブール）
ＧＫ１２権田修一（３１＝ポルティモネンセ）
ＤＦ ２植田直通（２５＝セルクル・ブリュージュ）
ＤＦ１３板倉滉（２３＝フローニンゲン）
ＤＦ２１菅原由勢（２０＝ＡＺアルクマール）
ＤＦ１９酒井宏樹（３０＝マルセイユ）
ＤＦ２０安西幸輝（２５＝ポルティモネンセ）
ＭＦ ８原口元気（２９＝ハノーバー）
ＭＦ１０南野拓実（２５＝リバプール）
ＭＦ１１堂安律（２２＝ビーレフェルト）
ＭＦ２５三好康児（２３＝アントワープ）