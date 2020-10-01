東スポTOP 日本代表 【日本代表・コートジボワール戦】ＭＦ久保建英スタメン！　カメルーン戦から先発７人入れ替え

【日本代表・コートジボワール戦】ＭＦ久保建英スタメン！　カメルーン戦から先発７人入れ替え

2020年10月13日 23時15分

A代表初ゴールの期待がかかるMF久保建英(©JFA）

　日本代表は１３日、国際親善試合コートジボワール戦（オランダ・ユトレヒト）のスタメンを発表した。０―０のドローだった９日のカメルーン戦（同）からスタメンを７人入れ替え、ＭＦ久保建英（１９＝ビリャレアル）は先発出場となった。

　

　◆スタメン

　ＧＫ２３シュミット・ダニエル（２８＝シントトロイデン）

　ＤＦ　３室屋成（２６＝ハノーバー）

　ＤＦ１６冨安健洋（２１＝ボローニャ）

　ＤＦ２２吉田麻也（３２＝サンプドリア）※キャプテン

　ＭＦ　４中山雄太（２３＝ズウォレ）

　ＭＦ　６遠藤航（２７＝シュツットガルト）

　ＭＦ　７柴崎岳（２８＝レガネス）

　ＭＦ　９鎌田大地（２４＝Ｅフランクフルト）

　ＭＦ１４伊東純也（２７＝ゲンク）

　ＭＦ１７久保建英（１９＝ビリャレアル）

　ＦＷ２４鈴木武蔵（２６＝ベールスホット）

　◆ベンチメンバー

　ＧＫ　１川島永嗣（３７＝ストラスブール）

　ＧＫ１２権田修一（３１＝ポルティモネンセ）

　ＤＦ　２植田直通（２５＝セルクル・ブリュージュ）

　ＤＦ１３板倉滉（２３＝フローニンゲン）

　ＤＦ２１菅原由勢（２０＝ＡＺアルクマール）

　ＤＦ１９酒井宏樹（３０＝マルセイユ）

　ＤＦ２０安西幸輝（２５＝ポルティモネンセ）

　ＭＦ　８原口元気（２９＝ハノーバー）

　ＭＦ１０南野拓実（２５＝リバプール）

　ＭＦ１１堂安律（２２＝ビーレフェルト）

　ＭＦ２５三好康児（２３＝アントワープ）

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