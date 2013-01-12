森保ジャパン　オランダ遠征メンバー２５人を発表　今年初の日本代表活動

日本サッカー協会は１日、新型コロナウイルスの影響により今年初の日本代表活動となるオランダ遠征（９日＝カメルーン戦、１３日＝コートジボワール戦）のメンバー２５人を発表した。注目のＭＦ久保建英（１９＝ビリャレアル）ら欧州組のみの編成となった。メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

川島永嗣（３７＝ストラスブール）

権田修一（３１＝ポルティモネンセ）

シュミット・ダニエル（２８＝シントトロイデン）

【ＤＦ】

長友佑都（３４＝マルセイユ）

吉田麻也（３２＝サンプドリア）

酒井宏樹（３０＝マルセイユ）

室屋成（２６＝ハノーバー）

植田直通（２５＝セルクル・ブルージュ）

安西幸輝（２５＝ポルティモネンセ）

板倉滉（２３＝フローニンゲン）

冨安健洋（２１＝ボローニャ）

菅原由勢（２０＝ＡＺ）



【ＭＦ】

原口元気（２９＝ハノーバー）

柴崎岳（２８＝レガネス）

遠藤航（２７＝シュツットガルト）

伊東純也（２７＝ゲンク）

南野拓実（２５＝リバプール）

鎌田大地（２４＝Ｅフランクフルト）

中山雄太（２３＝ズウォレ）

三好康児（２３＝アントワープ）

堂安律（２２＝ビーレフェルト）

久保建英（１９＝ビリャレアル）



【ＦＷ】

岡崎慎司（３４＝ウエスカ）

大迫勇也（３０＝ブレーメン）

鈴木武蔵（２６＝ベールスホット）