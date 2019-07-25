なでしこジャパン２３人発表　米国で強豪３か国と対戦

日本サッカー協会は２５日、国際親善大会「シービリーブスカップ」（米国）に臨むなでしこジャパンメンバー２３人を発表した。同大会で日本はスペイン戦（５日＝日本時間６日）、イングランド戦（８日＝同９日）、米国戦（１１日＝同１２日）を行う。

高倉麻子監督（５１）は「非常にレベルの高い大会。日本は五輪予選がないので、これが実質、最後の大会になる。難しい戦いになると思うが、優勝を目指して戦いたい」と意気込みを語った。

【ＧＫ】池田咲紀子（２７＝浦和）、山下杏也加（２４＝日テレ）、平尾知佳（２３＝新潟）

【ＤＦ】熊谷紗希（２９＝リヨン）、松原有沙（２４＝ノジマステラ神奈川相模原）、三宅史織（２４＝ＩＮＡＣ神戸）、土光真代（２３＝日テレ）、清水梨紗（２３＝日テレ）、宮川麻都（２２＝日テレ）、南萌華（２１＝浦和）

【ＭＦ】中島依美（２９＝ＩＮＡＣ神戸）、猶本光（２５＝浦和）、籾木結花（２３＝日テレ）、長谷川唯（２３＝日テレ）、杉田妃和（２３＝ＩＮＡＣ神戸）、三浦成美（２２＝日テレ）、遠藤純（１９＝日テレ）

【ＦＷ】菅沢優衣香（２９＝浦和）、岩渕真奈（２６＝ＩＮＡＣ神戸）、田中美南（２５＝ＩＮＡＣ神戸）、上野真実（２３＝愛媛）、池尻茉由（２３＝仙台）、小林里歌子（２２＝日テレ）