【森保ジャパン】ベネズエラ戦でオナイウ阿道ら４人を初選出

【タイタン東スポ部 スポーツ＆ニュース！！】

【タイタン東スポ部 スポーツ＆ニュース！！】お笑い事務所「タイタン」×「東スポ」のコラボ！ ミス東スポ２０１７・日里麻美とお笑い芸人・タケタリーノ山口のＭＣ２人によるスポーツ＆芸能ニュース番組です。第２７回は「タイタン東スポ部独占スクープ！ ウエストランド・井口のハレンチ事件の真相徹底追及！」特別ご褒美編２！。日里の「おっぱいクロス引き」は果たして成功するのか？ スタジオにお返ししま～す。