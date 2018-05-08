【森保ジャパン】ベネズエラ戦でオナイウ阿道ら４人を初選出

日本サッカー協会は６日、カタールＷ杯アジア２次予選キルギス戦（１４日、ビシュケク）と国際親善試合ベネズエラ戦（１９日、パナスタ）に臨む森保ジャパンのメンバーを発表した。
ベネズエラ戦では国内組を中心に大幅に入れ替えて臨み、ＦＷオナイウ阿道（２３＝大分）ら４選手が初選出を果たした。メンバーは以下のとおり。
【キルギス戦メンバー】
◇ＧＫ
川島永嗣（３６＝ストラスブール）
権田修一（３０＝ポルティモネンセ）
シュミット・ダニエル（２７＝シントトロイデン）
◇ＤＦ
長友佑都（３３＝ガラタサライ）
吉田麻也（３１＝サウサンプトン）
佐々木翔（３０＝広島）
酒井宏樹（２９＝マルセイユ）
室屋成（２５＝ＦＣ東京）
植田直通（２５＝セルクル・ブルージュ）
安西幸輝（２４＝ポルティモネンセ）
畠中慎之輔（２４＝横浜Ｍ）
◇ＭＦ
山口蛍（２９＝神戸）
原口元気（２８＝ハノーバー）
柴崎岳（２７＝デポルティボ）
遠藤航（２６＝シュツットガルト）
伊東純也（２６＝ゲンク）
橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）
中島翔哉（２５＝ポルト）
浅野拓磨（２４＝パルチザン）
南野拓実（２４＝ザルツブルク）
鎌田大地（２３＝Ｅフランクフルト）
◇ＦＷ
永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）
鈴木武蔵（２５＝札幌）
【ベネズエラ戦メンバー】
◇ＧＫ
川島永嗣（３６＝ストラスブール）
権田修一（３０＝ポルティモネンセ）
中村航輔（２４＝柏）
◇ＤＦ
佐々木翔（３０＝広島）
車屋紳太郎（２７＝川崎）
室屋成（２５＝ＦＣ東京）
植田直通（２５＝セルクル・ブルージュ）
三浦弦太（２４＝Ｇ大阪）
畠中慎之輔（２４＝横浜Ｍ）
進藤亮佑（２３＝札幌）
荒木隼人（２３＝広島）
◇ＭＦ
山口蛍（２９＝神戸）
原口元気（２８＝ハノーバー）
柴崎岳（２７＝デポルティボ）
大島僚太（２６＝川崎）
橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）
中島翔哉（２５＝ポルト）
浅野拓磨（２４＝パルチザン）
古橋亨梧（２４＝神戸）
井手口陽介（２３＝Ｇ大阪）
◇ＦＷ
永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）
鈴木武蔵（２５＝札幌）
オナイウ阿道（２３＝大分）
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