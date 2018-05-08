東スポTOP 日本代表 【森保ジャパン】ベネズエラ戦でオナイウ阿道ら４人を初選出

【森保ジャパン】ベネズエラ戦でオナイウ阿道ら４人を初選出

2019年11月06日 14時44分

　日本サッカー協会は６日、カタールＷ杯アジア２次予選キルギス戦（１４日、ビシュケク）と国際親善試合ベネズエラ戦（１９日、パナスタ）に臨む森保ジャパンのメンバーを発表した。

　ベネズエラ戦では国内組を中心に大幅に入れ替えて臨み、ＦＷオナイウ阿道（２３＝大分）ら４選手が初選出を果たした。メンバーは以下のとおり。

【キルギス戦メンバー】

◇ＧＫ
　川島永嗣（３６＝ストラスブール）
　権田修一（３０＝ポルティモネンセ）
　シュミット・ダニエル（２７＝シントトロイデン）

◇ＤＦ
　長友佑都（３３＝ガラタサライ）
　吉田麻也（３１＝サウサンプトン）
　佐々木翔（３０＝広島）
　酒井宏樹（２９＝マルセイユ）
　室屋成（２５＝ＦＣ東京）
　植田直通（２５＝セルクル・ブルージュ）
　安西幸輝（２４＝ポルティモネンセ）
　畠中慎之輔（２４＝横浜Ｍ）

◇ＭＦ
　山口蛍（２９＝神戸）
　原口元気（２８＝ハノーバー）
　柴崎岳（２７＝デポルティボ）
　遠藤航（２６＝シュツットガルト）
　伊東純也（２６＝ゲンク）
　橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）
　中島翔哉（２５＝ポルト）
　浅野拓磨（２４＝パルチザン）
　南野拓実（２４＝ザルツブルク）
　鎌田大地（２３＝Ｅフランクフルト）

◇ＦＷ
　永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）
　鈴木武蔵（２５＝札幌）
　
【ベネズエラ戦メンバー】

◇ＧＫ
　川島永嗣（３６＝ストラスブール）
　権田修一（３０＝ポルティモネンセ）
　中村航輔（２４＝柏）

◇ＤＦ
　佐々木翔（３０＝広島）
　車屋紳太郎（２７＝川崎）
　室屋成（２５＝ＦＣ東京）
　植田直通（２５＝セルクル・ブルージュ）
　三浦弦太（２４＝Ｇ大阪）
　畠中慎之輔（２４＝横浜Ｍ）
　進藤亮佑（２３＝札幌）
　荒木隼人（２３＝広島）

◇ＭＦ
　山口蛍（２９＝神戸）
　原口元気（２８＝ハノーバー）
　柴崎岳（２７＝デポルティボ）
　大島僚太（２６＝川崎）
　橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）
　中島翔哉（２５＝ポルト）
　浅野拓磨（２４＝パルチザン）
　古橋亨梧（２４＝神戸）
　井手口陽介（２３＝Ｇ大阪）

◇ＦＷ
　永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）
　鈴木武蔵（２５＝札幌）
　オナイウ阿道（２３＝大分）

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