【森保ジャパン】代表に久保建、長友ら２３人選出　香川は外れる

日本サッカー協会は３０日、国際親善試合パラグアイ戦（９月５日、カシマ）とカタールＷ杯アジア２次予選ミャンマー戦（同１０日、ヤンゴン）に臨む森保ジャパンのメンバー２３人を発表した。ＭＦ久保建英（１８＝マジョルカ）が順当に選出される一方で、ＭＦ香川真司（３０＝サラゴサ）は外れた。メンバーは以下のとおり。
【ＧＫ】
川島永嗣（３６＝ストラスブール）
権田修一（３０＝ポルティモネンセ）
シュミット・ダニエル（２７＝シントトロイデン）
【ＤＦ】
長友佑都（３２＝ガラタサライ）
吉田麻也（３１＝サウサンプトン）
酒井宏樹（２９＝マルセイユ）
植田直通（２４＝セルクル・ブリュージュ）
安西幸輝（２４＝ポルティモネンセ）
畠中槙之輔（２４＝横浜Ｍ）
冨安健洋（２０＝ボローニャ）
【ＭＦ】
原口元気（２８＝ハノーバー）
柴崎岳（２７＝デポルティボ）
遠藤航（２６＝シュツットガルト）
伊東純也（２６＝ゲンク）
橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）
中島翔哉（２５＝ポルト）
南野拓実（２４＝ザルツブルク）
板倉滉（２２＝フローニンゲン）
堂安律（２１＝ＰＳＶ）
久保建英（１８＝マジョルカ）
【ＦＷ】
永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）
大迫勇也（２９＝ブレーメン）
鈴木武蔵（２５＝札幌）