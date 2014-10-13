【森保ジャパン】代表に久保建、長友ら２３人選出　香川は外れる

日本サッカー協会は３０日、国際親善試合パラグアイ戦（９月５日、カシマ）とカタールＷ杯アジア２次予選ミャンマー戦（同１０日、ヤンゴン）に臨む森保ジャパンのメンバー２３人を発表した。ＭＦ久保建英（１８＝マジョルカ）が順当に選出される一方で、ＭＦ香川真司（３０＝サラゴサ）は外れた。メンバーは以下のとおり。

【ＧＫ】

川島永嗣（３６＝ストラスブール）

権田修一（３０＝ポルティモネンセ）

シュミット・ダニエル（２７＝シントトロイデン）

【ＤＦ】

長友佑都（３２＝ガラタサライ）

吉田麻也（３１＝サウサンプトン）

酒井宏樹（２９＝マルセイユ）

植田直通（２４＝セルクル・ブリュージュ）

安西幸輝（２４＝ポルティモネンセ）

畠中槙之輔（２４＝横浜Ｍ）

冨安健洋（２０＝ボローニャ）

【ＭＦ】

原口元気（２８＝ハノーバー）

柴崎岳（２７＝デポルティボ）

遠藤航（２６＝シュツットガルト）

伊東純也（２６＝ゲンク）

橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）

中島翔哉（２５＝ポルト）

南野拓実（２４＝ザルツブルク）

板倉滉（２２＝フローニンゲン）

堂安律（２１＝ＰＳＶ）

久保建英（１８＝マジョルカ）

【ＦＷ】

永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）

大迫勇也（２９＝ブレーメン）

鈴木武蔵（２５＝札幌）