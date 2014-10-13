東スポTOP 日本代表 【森保ジャパン】代表に久保建、長友ら２３人選出　香川は外れる

【森保ジャパン】代表に久保建、長友ら２３人選出　香川は外れる

2019年08月30日 15時13分

　日本サッカー協会は３０日、国際親善試合パラグアイ戦（９月５日、カシマ）とカタールＷ杯アジア２次予選ミャンマー戦（同１０日、ヤンゴン）に臨む森保ジャパンのメンバー２３人を発表した。ＭＦ久保建英（１８＝マジョルカ）が順当に選出される一方で、ＭＦ香川真司（３０＝サラゴサ）は外れた。メンバーは以下のとおり。

【ＧＫ】
　川島永嗣（３６＝ストラスブール）
　権田修一（３０＝ポルティモネンセ）
　シュミット・ダニエル（２７＝シントトロイデン）

【ＤＦ】
　長友佑都（３２＝ガラタサライ）
　吉田麻也（３１＝サウサンプトン）
　酒井宏樹（２９＝マルセイユ）
　植田直通（２４＝セルクル・ブリュージュ）
　安西幸輝（２４＝ポルティモネンセ）
　畠中槙之輔（２４＝横浜Ｍ）
　冨安健洋（２０＝ボローニャ）

【ＭＦ】
　原口元気（２８＝ハノーバー）
　柴崎岳（２７＝デポルティボ）
　遠藤航（２６＝シュツットガルト）
　伊東純也（２６＝ゲンク）
　橋本拳人（２６＝ＦＣ東京）
　中島翔哉（２５＝ポルト）
　南野拓実（２４＝ザルツブルク）
　板倉滉（２２＝フローニンゲン）
　堂安律（２１＝ＰＳＶ）
　久保建英（１８＝マジョルカ）

【ＦＷ】
　永井謙佑（３０＝ＦＣ東京）
　大迫勇也（２９＝ブレーメン）
　鈴木武蔵（２５＝札幌）

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