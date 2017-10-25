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【天皇賞・秋】シャケトラ・角居勝彦調教師 猛虎の無念を晴らすべく目指すは日本一！
2017年10月25日 13時26分
【天皇賞（日曜＝１０月２９日、東京芝２０００メートル】今年に入ってメキメキと力をつけてきたシャケトラ。ひと夏を越してさらに成長した４歳馬が目指すは日本一。ＧⅠタイトル奪取へ機は熟した（１８日撮影）。
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