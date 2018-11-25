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【KEIRINグランプリ2018】日本一早いKEIRINグランプリ予想


【KEIRINグランプリ2018】富士山バンクで日本一になる男は誰だ！？　今年の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」シリーズは１２月２８〜３０日の日程で静岡競輪場で開催される。日本一の入場者数を誇る静岡で開かれる頂上決戦。富士の慈愛を一心に受けるのは…。日本一早いＧＰ予想を、今年も無謀にもお届けする。１１月２５日に最終日を行った「第６０回競輪祭」（ＧⅠ）が終了し、出場を決めたのは以下の９人——。

新田　祐大（３２）福島・９０期　全日本選抜優勝
三谷　竜生（３１）奈良・１０１期　日本選手権、高松宮記念杯優勝
脇本　雄太（２９）福井・９４期　オールスター、寛仁親王牌優勝
浅井　康太（３４）三重・９０期　競輪祭優勝
平原　康多（３６）埼玉・８７期　賞金獲得額４位
村上　義弘（４４）京都・７３期　賞金獲得額５位
村上　博幸（３９）京都・８６期　賞金獲得額６位
武田　豊樹（４４）茨城・８８期　賞金獲得額７位
清水　裕友（２４）山口・１０５期　賞金獲得額８位

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