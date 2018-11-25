【KEIRINグランプリ2018】日本一早いKEIRINグランプリ予想

【KEIRINグランプリ2018】富士山バンクで日本一になる男は誰だ！？ 今年の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」シリーズは１２月２８〜３０日の日程で静岡競輪場で開催される。日本一の入場者数を誇る静岡で開かれる頂上決戦。富士の慈愛を一心に受けるのは…。日本一早いＧＰ予想を、今年も無謀にもお届けする。１１月２５日に最終日を行った「第６０回競輪祭」（ＧⅠ）が終了し、出場を決めたのは以下の９人——。

新田 祐大（３２）福島・９０期 全日本選抜優勝

三谷 竜生（３１）奈良・１０１期 日本選手権、高松宮記念杯優勝

脇本 雄太（２９）福井・９４期 オールスター、寛仁親王牌優勝

浅井 康太（３４）三重・９０期 競輪祭優勝

平原 康多（３６）埼玉・８７期 賞金獲得額４位

村上 義弘（４４）京都・７３期 賞金獲得額５位

村上 博幸（３９）京都・８６期 賞金獲得額６位

武田 豊樹（４４）茨城・８８期 賞金獲得額７位

清水 裕友（２４）山口・１０５期 賞金獲得額８位