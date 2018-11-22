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日本一早いガールズグランプリ予想


【ガールズグランプリ】日本一早いＧＧＰ予想だ！！　今年の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」シリーズは１２月２８～３０日の日程で静岡競輪場で開催される。初の駿府決戦に注目が集まる中、２８日に開かれる「ガールズケイリングランプリ２０１８」の予想を、真っ先に行う。１１月２２日に決定したばかりのメンバーの力と心理を読み切り、的中を目指す。出場選手は以下の７人――。

児玉　碧衣（２３）福岡・１０８期　　トライアル優勝
梅川　風子（２７）東京・１１２期　　トライアル優勝
石井　寛子（３２）東京・１０４期　　賞金獲得額２位
石井　貴子（２８）千葉・１０６期　　賞金獲得額３位
高木　真備（２４）東京・１０６期　　賞金獲得額４位
鈴木　美教（２４）静岡・１１２期　　賞金獲得額５位
尾崎　　睦（３３）神奈川・１０８期　賞金獲得額６位

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