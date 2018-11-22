日本一早いガールズグランプリ予想

【ガールズグランプリ】日本一早いＧＧＰ予想だ！！ 今年の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」シリーズは１２月２８～３０日の日程で静岡競輪場で開催される。初の駿府決戦に注目が集まる中、２８日に開かれる「ガールズケイリングランプリ２０１８」の予想を、真っ先に行う。１１月２２日に決定したばかりのメンバーの力と心理を読み切り、的中を目指す。出場選手は以下の７人――。

児玉 碧衣（２３）福岡・１０８期 トライアル優勝

梅川 風子（２７）東京・１１２期 トライアル優勝

石井 寛子（３２）東京・１０４期 賞金獲得額２位

石井 貴子（２８）千葉・１０６期 賞金獲得額３位

高木 真備（２４）東京・１０６期 賞金獲得額４位

鈴木 美教（２４）静岡・１１２期 賞金獲得額５位

尾崎 睦（３３）神奈川・１０８期 賞金獲得額６位