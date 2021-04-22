東スポTOP 海外競馬 【２５日香港ＧⅠ】クイーンエリザベスⅡ世Ｃ＆チェアマンズスプリントプライズの枠順確定

【２５日香港ＧⅠ】クイーンエリザベスⅡ世Ｃ＆チェアマンズスプリントプライズの枠順確定

2021年04月22日 16時46分

クイーンエリザベスⅡ世Ｃに出走予定のデアリングタクト

　２５日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベスⅡ世Ｃおよびチェアマンズスプリントプライズの出馬表が確定した。

◇８ＲクイーンエリザベスⅡ世Ｃ（ＧＩ・芝２０００メートル＝発走日本時間２５日１７時３５分）

馬ゲート　　馬名　　　（調教国）斤量・騎手
❶⑦グローリーヴェイズ（日）５７ティータン
❷②エグザルタント　　（香）５７パートン
❸⑥グロリアスドラゴン（香）５７プーン
❹③キセキ　　　　　　（日）５７スコフィールド
❺④タイムワープ　　　（香）５７モレイラ
❻①デアリングタクト　（日）５５・５松山
❼⑤ラヴズオンリーユー（日）５５・５ホー

◇５Ｒチェアマンズスプリントプライズ（ＧＩ・芝１２００メートル＝発走日本時間２５日１５時５０分）

馬ゲート　　馬名　　　　　（調教国）斤量・騎手
❶⑤ダノンスマッシュ　　　（日）５７モレイラ
❷⑪ジョリーバナー　　　　（香）５７プーン
❸⑩ウィッシュフルシンカー（香）５７リョン
❹⑦コンピューターパッチ　（香）５７チャドウィック
❺⑫ラタン　　　　　　　　（香）５７スコフィールド
❻③ウェリントン　　　　　（香）５７バデル
❼④アメージングスター　　（香）５７ボルヘス
❽⑨ビッグパーティー　　　（香）５７ティータン
❾⑬ファットタートル　　　（香）５７アムラン
❿⑧ストロンガー　　　　　（香）５７ホー
⓫⑥ヴォイッジウォリアー　（香）５７マイア
⓬②ビューティーアプローズ（香）５７パートン
⓭①スカイフィールド　　　（香）５７シン

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