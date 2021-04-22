【２５日香港ＧⅠ】クイーンエリザベスⅡ世Ｃ＆チェアマンズスプリントプライズの枠順確定

２５日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベスⅡ世Ｃおよびチェアマンズスプリントプライズの出馬表が確定した。
◇８ＲクイーンエリザベスⅡ世Ｃ（ＧＩ・芝２０００メートル＝発走日本時間２５日１７時３５分）
馬ゲート 馬名 （調教国）斤量・騎手
❶⑦グローリーヴェイズ（日）５７ティータン
❷②エグザルタント （香）５７パートン
❸⑥グロリアスドラゴン（香）５７プーン
❹③キセキ （日）５７スコフィールド
❺④タイムワープ （香）５７モレイラ
❻①デアリングタクト （日）５５・５松山
❼⑤ラヴズオンリーユー（日）５５・５ホー
◇５Ｒチェアマンズスプリントプライズ（ＧＩ・芝１２００メートル＝発走日本時間２５日１５時５０分）
馬ゲート 馬名 （調教国）斤量・騎手
❶⑤ダノンスマッシュ （日）５７モレイラ
❷⑪ジョリーバナー （香）５７プーン
❸⑩ウィッシュフルシンカー（香）５７リョン
❹⑦コンピューターパッチ （香）５７チャドウィック
❺⑫ラタン （香）５７スコフィールド
❻③ウェリントン （香）５７バデル
❼④アメージングスター （香）５７ボルヘス
❽⑨ビッグパーティー （香）５７ティータン
❾⑬ファットタートル （香）５７アムラン
❿⑧ストロンガー （香）５７ホー
⓫⑥ヴォイッジウォリアー （香）５７マイア
⓬②ビューティーアプローズ（香）５７パートン
⓭①スカイフィールド （香）５７シン
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