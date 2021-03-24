【ドバイＷＣ】ＪＲＡ勝ち馬投票券発売レース４競走の枠順確定

２７日にドバイのメイダン競馬場で行われるドバイゴールデンシャヒーン、ドバイターフ、ドバイシーマクラシック、およびドバイワールドカップの枠順が確定した。この４競走はＪＲＡによる勝ち馬投票券の発売対象レースです。
◇９Ｒ＝ドバイワールドカップ（ＧＩ・ダート２０００メートル＝発走日本時間２８日１時５０分）
▽左から馬番・ゲート番・馬名・所属・斤量・騎手
【 １】（１３）アフステフィスカル （宇）５７レアル
【 ２】（ ７）キャッペッザーノ （首）５７フレンチ
【 ３】（ ３）チュウワウィザード （日）５７戸崎圭
【 ４】（１４）ギフツオブゴールド （首）５７スミヨン
【 ５】（ １）グレイトスコット （沙）５７デットーリ
【 ６】（ ２）ハイポセティカル （首）５７バルザローナ
【 ７】（ ９）ヘスースチーム （米）５７ロザリオ
【 ８】（１２）マニークール （仏）５７ビュイック
【 ９】（ ５）ミリタリーロー （首）５７フレス
【１０】（ ６）ミスティックガイド （米）５７サエス
【１１】（１１）サルートザソルジャー （巴林）５７デフリース
【１２】（１０）スリーピーアイズトッド（米）５７モレノ
【１３】（ ８）ザグレートコレクション（首）５７コスグレイヴ
【１４】（ ４）タイトルレディ （米）５７ムーア
※所属国表記の（宇）はウルグアイ、（沙）はサウジアラビア、（巴林）はバーレーン。勝ち馬投票券開始時刻は２７日７時から。
◇８Ｒ＝ドバイシーマクラシック（ＧＩ・芝２４１０メートル＝発走日本時間２８日１時１０分）
【 １】（ ２）チャンネルメイカー （米）５７ロザリオ
【 ２】（ ７）ドバイフューチャー （首）５７デットーリ
【 ３】（ ４）シムシアー （巴林）５７デフリース
【 ４】（ ６）スターサファリ （首）５７バルザローナ
【 ５】（ ５）ウォルトンストリート （首）５７ビュイック
【 ６】（ ３）バークシャーロッコ （英）５６・５ワトソン
【 ７】（１０）ミシュリフ （英）５６・５イーガン
【 ８】（１）モーグル （愛）５６・５ムーア
【 ９】（ ８）クロノジェネシス （日）５５北村友
【１０】（９）ラヴズオンリーユー （日）５５マーフィー
◇７Ｒ＝ドバイターフ（ＧＩ・芝１８００メートル＝発走日本時間２８日＝０時３０分）
【 １】（ ６）アルスハイル （首）５７ビュイック
【 ２】（１１）コートハウス （英）５７イーガン
【 ３】（ ９）エピックヒーロー （英）５７コスグレイヴ
【 ４】（１２）エクティラーン （首）５７クローリー
【 ５】（１３）フェリックス （英）５７マーフィー
【 ６】（ ３）ファーストコンタクト （首）５７オシェア
【 ７】（ ８）グレンフォース （巴林）５７デフリース
【 ８】（ ２）ランドオブレジェンズ （首）５７スミヨン
【 ９】（ ４）ロードグリッターズ （英）５７タドホープ
【１０】（１０）ロードノース （英）５７デットーリ
【１１】（ ７）リーガルリアリティ （英）５７ムーア
【１２】（ ５）ヴァンドギャルド （日）５７バルザローナ
【１３】（ １）ザインホム （首）５７フレス
◇６Ｒ＝ドバイゴールデンシャヒーン（ＧＩ・ダート１２００メートル＝発走日本時間２７日２３時４０分）
【 １】（ ８）アルタリク （首）５７デフリース
【 ２】（１２）キャンヴァスト （首）５７ドップス
【 ３】（１１）コパノキッキング （日）５７ビュイック
【 ４】（ １）グッドエフォート （首）５７デットーリ
【 ５】（１０）インポータントミッション（首）５７フレンチ
【 ６】（ ７）ジェイランジャーニー （米）５７サエス
【 ７】（ ３）ジャスティン （日）５７坂井
【 ８】（ ４）マテラスカイ （日）５７戸崎圭
【 ９】（ ５）プレミアスター （首）５７バルザローナ
【１０】（１３）レッドルゼル （日）５７ムーア
【１１】（ ９）スイッツァランド （首）５７オシェア
【１２】（ ６）ワイルドマンジャック （米）５７ハラ
【１３】（ ２）ヤウポン （米）５７ロザリオ
【１４】（１４）ゼンデン （米）５７フレス