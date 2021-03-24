東スポTOP 海外競馬 【ドバイＷＣ】ＪＲＡ勝ち馬投票券発売レース４競走の枠順確定

【ドバイＷＣ】ＪＲＡ勝ち馬投票券発売レース４競走の枠順確定

2021年03月24日 20時59分

　２７日にドバイのメイダン競馬場で行われるドバイゴールデンシャヒーン、ドバイターフ、ドバイシーマクラシック、およびドバイワールドカップの枠順が確定した。この４競走はＪＲＡによる勝ち馬投票券の発売対象レースです。

◇９Ｒ＝ドバイワールドカップ（ＧＩ・ダート２０００メートル＝発走日本時間２８日１時５０分）

▽左から馬番・ゲート番・馬名・所属・斤量・騎手

【　１】（１３）アフステフィスカル　　（宇）５７レアル
【　２】（　７）キャッペッザーノ　　　（首）５７フレンチ
【　３】（　３）チュウワウィザード　　（日）５７戸崎圭
【　４】（１４）ギフツオブゴールド　　（首）５７スミヨン
【　５】（　１）グレイトスコット　　　（沙）５７デットーリ
【　６】（　２）ハイポセティカル　　　（首）５７バルザローナ
【　７】（　９）ヘスースチーム　　　　（米）５７ロザリオ
【　８】（１２）マニークール　　　　　（仏）５７ビュイック
【　９】（　５）ミリタリーロー　　　　（首）５７フレス
【１０】（　６）ミスティックガイド　　（米）５７サエス
【１１】（１１）サルートザソルジャー　（巴林）５７デフリース
【１２】（１０）スリーピーアイズトッド（米）５７モレノ
【１３】（　８）ザグレートコレクション（首）５７コスグレイヴ
【１４】（　４）タイトルレディ　　　　（米）５７ムーア
※所属国表記の（宇）はウルグアイ、（沙）はサウジアラビア、（巴林）はバーレーン。勝ち馬投票券開始時刻は２７日７時から。

◇８Ｒ＝ドバイシーマクラシック（ＧＩ・芝２４１０メートル＝発走日本時間２８日１時１０分）

【　１】（　２）チャンネルメイカー　　（米）５７ロザリオ
【　２】（　７）ドバイフューチャー　　（首）５７デットーリ
【　３】（　４）シムシアー　　　　　　（巴林）５７デフリース
【　４】（　６）スターサファリ　　　　（首）５７バルザローナ
【　５】（　５）ウォルトンストリート　（首）５７ビュイック
【　６】（　３）バークシャーロッコ　　（英）５６・５ワトソン
【　７】（１０）ミシュリフ　　　　　　（英）５６・５イーガン
【　８】（１）モーグル　　　　　　　　（愛）５６・５ムーア
【　９】（　８）クロノジェネシス　　　（日）５５北村友
【１０】（９）ラヴズオンリーユー　　　（日）５５マーフィー

◇７Ｒ＝ドバイターフ（ＧＩ・芝１８００メートル＝発走日本時間２８日＝０時３０分）
【　１】（　６）アルスハイル　　　　　（首）５７ビュイック
【　２】（１１）コートハウス　　　　　（英）５７イーガン
【　３】（　９）エピックヒーロー　　　（英）５７コスグレイヴ
【　４】（１２）エクティラーン　　　　（首）５７クローリー
【　５】（１３）フェリックス　　　　　（英）５７マーフィー
【　６】（　３）ファーストコンタクト　（首）５７オシェア
【　７】（　８）グレンフォース　　　　（巴林）５７デフリース
【　８】（　２）ランドオブレジェンズ　（首）５７スミヨン
【　９】（　４）ロードグリッターズ　　（英）５７タドホープ
【１０】（１０）ロードノース　　　　　（英）５７デットーリ
【１１】（　７）リーガルリアリティ　　（英）５７ムーア
【１２】（　５）ヴァンドギャルド　　　（日）５７バルザローナ
【１３】（　１）ザインホム　　　　　　（首）５７フレス

◇６Ｒ＝ドバイゴールデンシャヒーン（ＧＩ・ダート１２００メートル＝発走日本時間２７日２３時４０分）

【　１】（　８）アルタリク　　　　　　（首）５７デフリース
【　２】（１２）キャンヴァスト　　　　（首）５７ドップス
【　３】（１１）コパノキッキング　　　（日）５７ビュイック
【　４】（　１）グッドエフォート　　　（首）５７デットーリ
【　５】（１０）インポータントミッション（首）５７フレンチ
【　６】（　７）ジェイランジャーニー　（米）５７サエス
【　７】（　３）ジャスティン　　　　　（日）５７坂井
【　８】（　４）マテラスカイ　　　　　（日）５７戸崎圭
【　９】（　５）プレミアスター　　　　（首）５７バルザローナ
【１０】（１３）レッドルゼル　　　　　（日）５７ムーア
【１１】（　９）スイッツァランド　　　（首）５７オシェア
【１２】（　６）ワイルドマンジャック　（米）５７ハラ
【１３】（　２）ヤウポン　　　　　　　（米）５７ロザリオ
【１４】（１４）ゼンデン　　　　　　　（米）５７フレス

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