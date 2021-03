【ＲＩＺＩＮ】「バンタム級ＧＰ」５月開幕　朝倉海は１回戦で渡辺修斗と激突

格闘技イベント「RIZIN.28」(5月23日、東京ドーム)と「RIZIN.29」(5月30日、丸善インテックアリーナ大阪)の会見が行われ、両大会で「RIZIN JAPAN GRAND―PRIX 2021バンタム級トーナメント 1stROUND」を4試合ずつ開催することが正式発表された。

会見ではトーナメントに出場する全16選手が登場し、1回戦8試合の組み合わせ抽選を開催した。「RIZINデスティニーシステム」にて行われた抽選の結果、「朝倉海 VS 渡辺修斗」「大塚隆史 VS 獅庵」「石渡伸太郎 VS 井上直樹」「扇久保博正 VS 春日井〝寒天〟たけし」「倉本一真 VS アラン〝ヒロ〟ヤマニハ(ブラジル)」「今成正和 VS 瀧澤謙太」「元谷友貴 VS 岡田遼」「伊藤空也 VS 金太郎」の8試合が決まった。

渡辺との対戦が決まった朝倉海は「このトーナメント出場するのに悩んだんですけど、負けた状態で海外に挑戦するのも違うと思うので、ここは圧倒的に優勝して海外に挑戦したいと思います。優勝は通過点で、その先を目指して頑張ります。1回戦は誰でも良かったです」と必勝を宣言。

また、RIZIN初参戦となるベテランの〝足関十段〟こと今成は、瀧澤との対戦が決まり「若くて生きのいい試合を引いたんで、やってみたいと思いました」と話した。

なお東京と大阪、どちらの会場で開催されるかは後日発表。榊原信行CEOからは2回戦を9月に関東圏で、準決勝と決勝を年末に行うことも明かされた。