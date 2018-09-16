デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’２０「鬼滅の刃」が大賞　「あつ森」「半沢」が理事長賞

一般社団法人デジタルメディア協会が主催する「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’２０／第２６回ＡＭＤアワード」が２１日、東京・千代田区の帝国ホテルで行われた。
受賞作品は以下の通り。
【大賞／総務大臣賞 Ｔｈｅ ＡＭＤ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｚｅ】
・劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編（株式会社集英社／株式会社アニプレックス／ユーフォーテーブル有限会社）
【ＡＭＤ理事長賞 Ｔｈｅ ＡＭＤ Ｃｈａｉｒｍａｎ Ａｗａｒｄ】
・あつまれ どうぶつの森（任天堂株式会社）
・日曜劇場「半沢直樹」（株式会社ＴＢＳテレビ）
【年間コンテンツ「優秀賞」 ＡＭＤ Ａｗａｒｄ】
・ＧＵＮＤＡＭ ＦＡＣＴＯＲＹ ＹＯＫＯＨＡＭＡ（株式会社 Ｅｖｏｌｖｉｎｇ Ｇ）
・劇団ノーミーツ（株式会社Ｍｅｅｔｓ）
・小惑星探査機「はやぶさ２」（ＪＡＸＡ）
・Ｚｏｏｍ（Ｚｏｏｍ Ｖｉｄｅｏ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．）
・ポカリ ＮＥＯ 合唱２０２０（大塚製薬株式会社／株式会社電通）
・ＹＯＡＳＯＢＩ（株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）
・ｒａｄｉｋｏ（株式会社ｒａｄｉｋｏ）
【功労賞】
・ＨＩＫＡＫＩＮ
【江並直美賞（新人賞）】
・景井ひな
【リージョナル賞】
・「碑の記憶」プロジェクト（株式会社岩手日報社／株式会社ＩＢＣ岩手放送）
【関連記事】
- 関連タグ：
-