湖畔に出現した鮮明なUMA…ウィンダミア湖に生息する「ボウネッシー」

世界的に有名であり、未確認生物の代名詞としても知られているのが英国・ネス湖に生息していると言われている「ネッシー」。

2000年代になると減ってきていたが、ここ数年では目撃例が増え始めており、再び注目されるようになってきている。

実は英国には他にもネッシーのような生物が生息しているとされる湖が多数存在している。ネス湖から60キロほど離れたモラー湖にはモラーグという名前のネッシーに似た未確認生物の目撃証言が存在している。

ちなみにモラーグはネッシーと特徴が似ているため、ネス湖とモラー湖が実は地下で繋がっており、ネッシーがモラー湖にまでやって来たものがモラーグの正体ではないかともされている。

また、英カンブリア州に存在するウィンダミア湖にもネッシーのような巨大な怪物が住んでいるとされていた。その名は「ボウネッシー」。ウィンダミア湖の存在する地名ボウネス・オン・ウィンダミア(Bowness-on-Windermere)から取られたものであり、「ボウネス・モンスター」と呼ばれることもある。ネッシーよりは目撃証言も少ないのだが、2014年に衝撃の写真が撮影されて話題になった。

写真家のエリー・ウィリアムズ氏が撮影したもので、ウィンダミア湖の季節の風景を写真に収めるため、湖畔に三脚を立ててカメラを設置し、自動撮影が行われるようにセッティングしておいたのだという。撮影を終えてカメラを回収し、写真を確認してみたところ、湖畔に奇妙なものが写っていたことに気がついたのだ。湖面から灰色の山のような背中に長い首を出しているネッシーそっくりの怪物の姿に、現地やネット上では大騒ぎになった。

画像を拡大してみると、首の先に少し膨らみがあり、頭部が存在していることも分かる。あまりにも「できすぎた」姿であるため、CGなどの加工を疑う声も存在しているようだが、現在も正体は分かっていないそうだ。

(提供=ミステリーニュースステーションATLAS)