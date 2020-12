【山口敏太郎オカルト評論家のＵＭＡ図鑑３９３】動画で捉えられた「雲の中に出現した天使」

今年も早いもので、残すところあとわずか。25日のクリスマスを楽しみにしている人たちも多いのではないだろうか。今回紹介するのは、そんなクリスマスにふさわしい「天使」の目撃証言を紹介したい。

欧州を中心に世界各地の宗教画に描かれてきた神の遣い、天使。見目麗しく、神々しい人の姿をしており、背中に大きな翼を生やし天を舞う姿は、数多く描かれてきた。そんな天使の姿は現代でも目撃されたり、動画に捉えられることもあるのだ。

1990年7月、米国オハイオ州で、消防士の男性が帰宅中、雷雨の中に天使の姿を見たと証言している。その日は非常に蒸し暑く、雷も雨も激しかった。すると、暗い空の中で白い何かが動いたのに気がついた。最初は大きな白い紙やシートがはためいていると思ったそうだが、よく見ると羽ばたく動きをしていることに気づいたという。それはなんと、高さ約120ヤード(約110メートル)上空を飛行しているとても大きくて白い翼を備えた人型生物だったという。

背が高くて筋肉質だったそうで、身長は8~9フィート(240~270センチ)。翼の大きさは片方5~6フィート(150~180センチ)に及んだという。風に逆らい、東から西へ飛んでいたとのことで、見間違いではなかったと証言している。

昨年の2019年3月には、ニューヨーク州のニューウィンザーで、「雲の中に出現した天使」の姿が動画にとらえられるという事態も起きていた。

よく晴れた青空に浮かぶ雲の一部を拡大してみると、奇妙な黒い影が小さく存在している。拡大してみると、大きく翼を広げた生物のようにも見えるが、鳥にしては大きすぎる。この不思議な動画はオカルト系ユーチューブチャンネルの「MrMBB333」宛てに視聴者から届けられたもので、動画には背中の翼を広げた天使のイメージイラストと並べて比較している箇所もあるが、見ようによっては落下中の人のようにも見える。

果たして、これは本当に天使を捉えたものだったのだろうか。もしそうだったとしたら、天使は我々に何を伝えようとしていたのだろうか。

