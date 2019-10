【山口敏太郎オカルト評論家のＵＭＡ図鑑３３３】新種のモスマンか？黒ではなく全身灰色もしくは黄色の未確認生物が目撃される！

米国で有名な未確認生物の中に、不幸の前兆とされる「モスマン」がいる。全身が黒く毛むくじゃらで、背中には大きな翼があり、ランランと光る赤い目をしていると言われている。そんなモスマンと何らかの関係があるのか、「新種のモスマン」らしき未確認生物が新たに目撃された。

2018年8月27日午前4時10分ごろ、ネバダ州でのこと。高速道路を走行中だった男性の前に、奇妙な生物が舞い降りたのだという。その生物は非常に背が高く、7フィート(約2メートル13センチ)以上あったそうだ。

人間のような体だが、全身が灰色で、頭部らしき箇所には顔を確認できなかった。体の両側から非常に大きな翼が生えており、地面に着いた時には、まるで衝撃を支えているかのように翼を体に巻き付けるしぐさを見せたという。

その後、問題の生物は頭を少し下げたような姿勢で路上に立っていて動く様子が見られなかった。このままでは衝突してしまうと考えた目撃者は、ハンドルを切ってアクセルから足を離し、減速して急停車できるようにして生物の横をすり抜けた。通り過ぎた後にバックミラーで生物の方を確認したが、暗すぎてもう何も見えなかったそうだ。

また、彼の車の前後約0・5マイル(約800メートル)離れて車が走っていたそうだが、他の車に乗っていた人が同じものを見ていたどうかは分からないと語っている。

果たして、彼の目撃した生物は何だったのか。このような未確認生物は他にも報告されており、2014年10月10日には、インドネシアのビーチで撮影された連続写真に、背後に広がる青空に謎の黄色い生物が飛行している様子が捉えられたことがあった。

そのシルエットはモスマンに酷似していたが、現場にいた観光客はこの怪物に誰も気づかなかったという。

筆者はこの写真について、フジテレビの「ノンストップ!」で解説を頼まれ、モスマンにまつわる伝説を紹介した。この時「またしてもインドネシアに地震が起きるかもしれませんね」と述べたところ、その11日後の2014年11月15日、インドネシア近海のモルッカ海底でマグニチュード7・1の地震が発生したのであった。

やはり、不幸を呼ぶモスマンは存在するのであろうか。そして、モスマンは実は黒い体の個体に限らず、灰色や黄色いものもいるのだろうか。

【関連記事】NEVADA WITNESS DESCRIBES ENTITY AS ‘WINGS AND NO FACE’

https://www.mufon.com/ufo-news/nevada-witness-describes-entity-as-wings-and-no-face?fbclid=IwAR3mU8wVpt67CNvq2mLYrfP84tCznusYnIpUi5OZAxKAy_LDSijGzm5XvaI