【ドラフト】中日・与田監督“ゴッドハンド”でセンバツＶ・石川の交渉権獲得　巨人は青森山田・堀田

【タイタン東スポ部 スポーツ＆ニュース！！】

【タイタン東スポ部 スポーツ＆ニュース！！】お笑い事務所「タイタン」×「東スポ」のコラボ！ ミス東スポ２０１７・日里麻美とお笑い芸人・タケタリーノ山口のＭＣ２人によるスポーツ＆芸能ニュース番組です。第２４回は「タイタン東スポ部独占スクープ！ ウエストランド・井口のハレンチ事件の真相徹底追及！４」。あれ？ 井口にまさかの“出したがり疑惑”が浮上？ グラドル・日里も興味津々で取材モードに突入した！