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なでしこ「アルガルベ杯」メンバー発表　Ｕ―２０から４人抜てき


メンバーを発表した高倉監督

　日本サッカー協会は９日、アルガルベカップ（３月１日開幕、ポルトガル）に臨むメンバー２３人を発表。昨年のＵ―２０女子Ｗ杯（パプアニューギニア）のメンバーから４人が抜てきされた。

 

　昨年３月の就任後初の国際大会となる高倉麻子監督（４８）は「勝ちにこだわりすぎてもチャンレンジできない。チャレンジと言って負けたら言い訳になる。バランスを取りながらやっていきたい」と意気込んだ。

 

　代表メンバーは次の通り。

 

【ＧＫ】

山根恵里奈（２６＝千葉）

山下杏也加（２１＝日テレ）

平尾知佳（２０＝浦和）

 

【ＤＦ】

鮫島彩（２９＝ＩＮＡＣ神戸）

有吉佐織（２９＝日テレ）

川村優理（２７＝新潟）

熊谷紗希（２６＝リヨン）

中村楓（２５＝新潟）

高木ひかり（２３＝ノジマステラ神奈川相模原）

北川ひかる（１９＝浦和）

 

【ＭＦ】

阪口夢穂（２９＝日テレ）

宇津木瑠美（２８＝シアトル）

中島依美（２６＝ＩＮＡＣ神戸）

佐々木繭（２４＝仙台）

千葉園子（２３＝ＡＳハリマ）

中里優（２２＝日テレ）

長谷川唯（２０＝日テレ）

 

【ＦＷ】

菅沢優衣香（２６＝浦和）

岩渕真奈（２３＝バイエルンミュンヘン）

横山久美（２３＝長野）

田中美南（２２＝日テレ）

増矢理花（２１＝ＩＮＡＣ神戸）

籾木結花（２０＝日テレ）

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