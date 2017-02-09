なでしこ「アルガルベ杯」メンバー発表 Ｕ―２０から４人抜てき
2017年02月09日 16時53分
日本サッカー協会は９日、アルガルベカップ（３月１日開幕、ポルトガル）に臨むメンバー２３人を発表。昨年のＵ―２０女子Ｗ杯（パプアニューギニア）のメンバーから４人が抜てきされた。
昨年３月の就任後初の国際大会となる高倉麻子監督（４８）は「勝ちにこだわりすぎてもチャンレンジできない。チャレンジと言って負けたら言い訳になる。バランスを取りながらやっていきたい」と意気込んだ。
代表メンバーは次の通り。
【ＧＫ】
山根恵里奈（２６＝千葉）
山下杏也加（２１＝日テレ）
平尾知佳（２０＝浦和）
【ＤＦ】
鮫島彩（２９＝ＩＮＡＣ神戸）
有吉佐織（２９＝日テレ）
川村優理（２７＝新潟）
熊谷紗希（２６＝リヨン）
中村楓（２５＝新潟）
高木ひかり（２３＝ノジマステラ神奈川相模原）
北川ひかる（１９＝浦和）
【ＭＦ】
阪口夢穂（２９＝日テレ）
宇津木瑠美（２８＝シアトル）
中島依美（２６＝ＩＮＡＣ神戸）
佐々木繭（２４＝仙台）
千葉園子（２３＝ＡＳハリマ）
中里優（２２＝日テレ）
長谷川唯（２０＝日テレ）
【ＦＷ】
菅沢優衣香（２６＝浦和）
岩渕真奈（２３＝バイエルンミュンヘン）
横山久美（２３＝長野）
田中美南（２２＝日テレ）
増矢理花（２１＝ＩＮＡＣ神戸）
籾木結花（２０＝日テレ）
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