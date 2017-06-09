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【Ｕ―１８Ｗ杯】早実・清宮ら３０人が日本代表１次候補に


清宮幸太郎

　日本高野連は１６日、「第２８回ＷＢＳＣ　Ｕ―１８ベースボールワールドカップ」（９月１日～１０日、カナダ）の日本代表チームの１次候補選手３０人を発表した。

 

◇投手＝丸山和郁（前橋育英＝３年）、金久保優斗（東海大市原望洋＝３年）、桜井周斗（日大三＝３年）、久保田蒼布（藤枝明誠＝３年）、竹田祐（履正社＝３年）、徳山壮磨（大阪桐蔭＝３年）、西垣雅矢（報徳学園＝３年）、平元銀次郎（広陵＝３年）、安田大将（東海大福岡＝３年）、三浦銀二（福岡大大濠＝３年）、川端健斗（秀岳館＝３年）

 

◇捕手＝福永奨（横浜＝３年）、中村奨成（広陵＝３年）、古賀悠斗（福岡大大濠＝３年）、村上宗隆（九州学院＝３年）

 

◇内野手＝湯浅大（健大高崎＝３年）、鯨井祥敬（東海大市原望洋＝３年）、清宮幸太郎（早実＝３年）、野村大樹（早実＝２年）、井上大成（日大三＝３年）、鵜飼航丞（中京大中京＝３年）、太田英毅（智弁学園＝３年）、小園海斗（報徳学園＝２年）

 

◇外野手＝植田拓（盛岡大付＝３年）、鈴木萌斗（作新学院＝３年）、増田珠（横浜＝３年）、伊藤康祐（中京大中京＝３年）、福元悠真（智弁学園＝３年）、藤原恭大（大阪桐蔭＝２年）、西浦颯大（明徳義塾＝３年）

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