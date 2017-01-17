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【日本ハム・春季キャンプ】大谷、斎藤は米アリゾナ　中田は国内調整
2017年01月17日 14時09分

　日本ハムは１７日、２月１日から米アリゾナ州ピオリアと沖縄・国頭に分けて行われる春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。

 

　栗山英樹監督（５５）が「若手を中心に連れて行く」としたピオリアにはメジャーがその一挙一動を注目する大谷翔平投手（２２）が２年連続帯同。背番号を「１８」から「１」に変更して背水のシーズンに臨む７年目・斎藤佑樹投手（２８）も昨年に引き続きメンバーに抜てきされた。

 

　大谷以外の中田翔内野手（２７）、増井浩俊投手（３２）、宮西尚生投手（３１）のワールド・ベースボール・クラシック選出組は予定通り国頭で国内調整となった。

 

【一軍】（ピオリア・名護市）

〈監督・コーチ〉

栗山英樹、吉井理人、黒木知宏、城石憲之、金子誠、高橋信二、白井一幸、川名慎一、厚沢和幸、中垣征一郎

〈投手＝２２人〉

斎藤佑樹、大谷翔平、加藤貴之、ルイス・メンドーサ、有原航平、浦野博司、上原健太、井口和朋、鍵谷陽平、村田透、榎下陽大、高梨裕稔、エドウィン・エスコバー、白村明弘、田中豊樹、公文克彦、石川直也、立田将太、クリス・マーティン、屋宜照悟、吉田侑樹、上沢直之

〈捕手＝５人〉

近藤健介、清水優心、大野奨太、大嶋匠、石川亮

〈内野手＝９人〉

杉谷拳士、ブランドン・レアード、中島卓也、松本剛、渡辺諒、森本龍弥、石井一成、横尾俊健、太田賢吾

〈外野手＝６人〉

西川遥輝、岡大海、浅間大基、大田泰示、谷口雄也、岸里亮佑

 

【二軍】（国頭村）

〈監督・コーチ〉

田中幸雄、伊藤剛、高橋憲幸、的場直樹、林孝哉、小田智之、岩井隆之、紺田敏正、島崎毅

〈投手＝１２人〉

石井裕也、増井浩俊、武田久、谷元圭介、宮西尚生、新垣勇人、堀瑞輝、中村勝、高良一輝、瀬川隼郎、高山優希、玉井大翔

〈捕手＝２人〉

市川友也、郡拓也

〈内野手＝７人〉

田中賢介、飯山裕志、中田翔、大累進、平沼翔太、高浜祐仁、今井順之助

〈外野手＝４人〉

矢野謙次、森山恵佑、宇佐美塁大、姫野優也

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