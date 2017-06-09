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【米ＧIベルモントＳ】日本から参戦ルメール騎乗エピカリスは１１番枠（馬番とゲート番は同じ）


エピカリスはどこへ向かうにも２人引き。細心の注意を払った調整が続く

　インターネットで馬券が発売される米国競馬のクラシック３冠レース最終戦・ＧI「ベルモントＳ」（日本時間１１日７時３７分発走予定＝ニューヨーク・ベルモントパーク競馬場ダート２４００メートル）の出馬表が８日、日本中央競馬会（ＪＲＡ）から発表され、日本から参戦するエピカリス（ルメール騎乗）の馬番は１１番（ゲート番と同じ）となった。

 

　出走していれば１番人気が濃厚だったクラシックエンパイア（ケンタッキーダービー＝４着→プリークネスＳ＝２着）が回避したため、出走は１２頭。

 

　エピカリスはデビュー４連勝で迎えたＧII「ＵＡＥダービー」で２着に入っており、日本馬初の北米ダートＧI制覇を目指す。

 

★「ベルモントＳ」馬番（ゲート番と同じ）と騎手（全馬５７キロ、エピカリス以外は米国馬）★

 

【　１枠】　１番　ツイステッドトム　　　　　カステリャーノ

【　２枠】　２番　タップリット　　　　　　　Ｊ・オルティス

【　３枠】　３番　ゴームリー　　　　　　　　エスピノーザ

【　４枠】　４番　ジェイボーイズエコー　　　アルバラード

【　５枠】　５番　ハリウッドハンサム　　　　ジェルー

【　６枠】　６番　ルッキンアットリー　　　　Ｉ・オルティス

【　７枠】　７番　アイリッシュウォークライ　マラージ

【　８枠】　８番　シニアインベストメント　　ヒル

【　９枠】　９番　ミーンタイム　　　　　　　スミス

【１０枠】１０番　マルチプライヤー　　　　　ロザリオ

【１１枠】１１番　エピカリス　　　　　　　　ルメール

【１２枠】１２番　パッチ　ヴェラスケス

 

※ＪＲＡはインターネット限定で「Ａ―ＰＡＴ」および「即ＰＡＴ」会員を対象に馬券を発売する。発売式別は「単勝」「複勝」「ワイド」「馬連」「馬単」「３連複」「３連単」で「枠連」「ＷＩＮ５」の発売はない。

 

　日本時間１０日１９時３０分に発売を開始、発走予定時刻の４分前まで購入できる。

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