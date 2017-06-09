【米ＧIベルモントＳ】日本から参戦ルメール騎乗エピカリスは１１番枠（馬番とゲート番は同じ）

インターネットで馬券が発売される米国競馬のクラシック３冠レース最終戦・ＧI「ベルモントＳ」（日本時間１１日７時３７分発走予定＝ニューヨーク・ベルモントパーク競馬場ダート２４００メートル）の出馬表が８日、日本中央競馬会（ＪＲＡ）から発表され、日本から参戦するエピカリス（ルメール騎乗）の馬番は１１番（ゲート番と同じ）となった。

出走していれば１番人気が濃厚だったクラシックエンパイア（ケンタッキーダービー＝４着→プリークネスＳ＝２着）が回避したため、出走は１２頭。

エピカリスはデビュー４連勝で迎えたＧII「ＵＡＥダービー」で２着に入っており、日本馬初の北米ダートＧI制覇を目指す。

★「ベルモントＳ」馬番（ゲート番と同じ）と騎手（全馬５７キロ、エピカリス以外は米国馬）★

【 １枠】 １番 ツイステッドトム カステリャーノ

【 ２枠】 ２番 タップリット Ｊ・オルティス

【 ３枠】 ３番 ゴームリー エスピノーザ

【 ４枠】 ４番 ジェイボーイズエコー アルバラード

【 ５枠】 ５番 ハリウッドハンサム ジェルー

【 ６枠】 ６番 ルッキンアットリー Ｉ・オルティス

【 ７枠】 ７番 アイリッシュウォークライ マラージ

【 ８枠】 ８番 シニアインベストメント ヒル

【 ９枠】 ９番 ミーンタイム スミス

【１０枠】１０番 マルチプライヤー ロザリオ

【１１枠】１１番 エピカリス ルメール

【１２枠】１２番 パッチ ヴェラスケス

※ＪＲＡはインターネット限定で「Ａ―ＰＡＴ」および「即ＰＡＴ」会員を対象に馬券を発売する。発売式別は「単勝」「複勝」「ワイド」「馬連」「馬単」「３連複」「３連単」で「枠連」「ＷＩＮ５」の発売はない。

日本時間１０日１９時３０分に発売を開始、発走予定時刻の４分前まで購入できる。