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【ＮＨＫマイルＣ枠順】カラクレナイは２枠４番　アエロリットは８枠１６番


カラクレナイは２枠４番

　過去１０年で１００万円超の３連単配当が３回も出ている超難解３歳マイル王決定戦「第２２回ＮＨＫマイルカップ」（７日＝日曜１５時４０分発走、東京芝１６００メートル）の枠順が５日午前、以下のように決まった。

 

　昨年勝ったメジャーエンブレムと同じく桜花賞４着からの巻き返しを狙うカラクレナイ（Ｍ・デムーロ騎乗＝栗東・松下厩舎）は２枠４番、同５着馬で新馬戦勝利＆クイーンＣで２着と東京コース実績十分のアエロリット（横山典騎乗＝美浦・菊沢厩舎）は８枠１６番からスタートする。

 

　皐月賞は１２着と惨敗したが舞台替わりで大幅な距離＆コース適性アップが見込めるアウトライアーズ（田辺騎乗＝美浦・小島茂厩舎）は２枠３番、京王杯２歳Ｓ覇者で朝日杯ＦＳで２着のモンドキャンノ（ルメール騎乗＝栗東・安田隆厩舎）は１枠１番、前哨戦のニュージーランドＴ覇者ジョーストリクトリ（武豊騎乗＝栗東・清水久厩舎）は４枠７番に入った。

 

　なお、このレースは６日（土曜）から前売りが開始される。

 

★「ＮＨＫマイルＣ」枠順と騎手（牝馬アエロリット、カラクレナイ、ミスエルテ、リエノテソーロは５５キロ、牡馬は５７キロ）★

 

【１枠】　１番　モンドキャンノ　　　ルメール

【１枠】　２番　キョウヘイ　　　　　高倉

【２枠】　３番　アウトライアーズ　　田辺

【２枠】　４番　カラクレナイ　　　　Ｍ・デムーロ

【３枠】　５番　プラチナヴォイス　　石川

【３枠】　６番　ボンセルヴィーソ　　松山

【４枠】　７番　ジョーストリクトリ　武豊

【４枠】　８番　タイムトリップ　　　戸崎圭

【５枠】　９番　タイセイスターリー　北村宏

【５枠】１０番　ディバインコード　　柴田善

【６枠】１１番　オールザゴー　　　　内田博

【６枠】１２番　ミスエルテ　　　　　川田

【７枠】１３番　トラスト　　　　　　柴田大

【７枠】１４番　リエノテソーロ　　　吉田隼

【７枠】１５番　レッドアンシェル　　福永

【８枠】１６番　アエロリット　　　　横山典

【８枠】１７番　ナイトバナレット　　藤岡佑

【８枠】１８番　ガンサリュート　　　池添

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