【香港マイル】サトノアラジンは８番ゲート

香港国際競走「香港マイル」（日本時間１１日＝日曜午後４時５０分発走、シャティン競馬場芝１６００メートル）のゲート番（カッコ内は馬券購入用の馬番）が８日、以下のように決まった。



マイルＣＳ＝５着のサトノアラジンは８番ゲート（馬番＝１２番）からスタート。ロゴタイプは２番ゲート（同＝３番）、ネオリアリズムは９番ゲート（同＝６番）。



★「香港マイル」ゲート番（馬番＝馬券購入用）・馬名・斤量・騎手★



１番（ ８番） パッキングピンズ ５７ Ｍ・ギュイヨン

２番（ ３番） ロゴタイプ ５７ Ｍ・デムーロ

３番（１３番） サンジュエリー ５７ Ｓ・デソウサ

４番（１１番） ロマンチックタッチ ５７ Ｍ・チャドウィック

５番（ ６番） ヘレンパラゴン ５７ Ｈ・ボウマン

６番（ ２番） コンテントメント ５７ Ｂ・プレブル

７番（１０番） クーガーマウンテン ５７ Ｄ・オブライエン

８番（１２番） サトノアラジン ５７ 川田将雅

９番（ ７番） ネオリアリズム ５７ Ｒ・ムーア

１０番（ ４番） ジャイアントトレジャー ５７ Ｃ・スミヨン

１１番（１４番） ジョイフルトリニティ ５７ Ｇ・モッセ

１２番（ ９番） ビューティーフレーム ５７ Ｋ・リョン

１３番（ ５番） ビューティーオンリー ５７ Ｚ・パートン

１４番（ １番） エイブルフレンド ５７ Ｊ・モレイラ



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