UFOがサッカー観戦！？スタジアム上空で撮影された黒い変形物体

8月末に英国サッカーの試合の前に奇妙な物体が目撃され、映像が撮影されて話題になった。

先週の火曜日、バーミンガムのサッカーファンは、AFCボーンマスとの対戦で試合会場であるセントアンドリュースに到着したところだったという。

ファンがスタジアムの方を見た時、ギル・メリック・スタンド付近に謎の物体が浮かんでいるのを目撃。ファンは騒然となり、カメラで一部始終を撮影することにした。この時撮影された30秒間の動画は、水曜日にユーチューブで公開され、UFOではないかと騒ぎになった。

動画には、黒くいびつな人工物が浮遊している様子が捉えられている。突起が複数存在しており、そのため変わったシルエットになっているようだ。

昨年10月にはスイスのジュネーブスタジアムでUFOが目撃された。この時は何百人もの人々が、街中にあるスタジアム上空にまばゆいライトが点灯した円盤状の物体を目撃、何十人ものがソーシャルメディアに映像や写真を含めた目撃情報を投稿し、騒動となった。今回目撃されたのも同様のUFOだったのだろうか?

だが、今回の物体に関しては、サイズやシルエットから試合の様子を撮影するために飛ばすドローンではないかとする意見も出てきている。

今のところ正体は不明であるが、UFO研究家をはじめ動画を検証するなど、さらなる調査が行われる予定だという。

https://youtu.be/qjA2uyUG9A4

(提供=ミステリーニュースステーションATLAS)