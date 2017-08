【衝撃動画】インドで「人間の顔を持つヤギ」発見

先日、インドで「人間の顔を持つヤギ」が発見され、ネット上を席巻した。

問題のヤギは動画や画像でその姿を確認できるが、普通なら顔の横に着いているはずの目が正面に存在しており、鼻が非常に小さくピンクの鼻筋すらあるように見える。また耳も小さく唇は上に曲がっているようだ。普通のヤギの特徴とかけ離れているため、人間の顔と同じ構造を持っているように見える。

このヤギは、飼い主が自身のフェイスブックで写真を公開したことで多くの人が共有し、注目を集めることとなった。なお、飼い主らはこのようなヤギが生まれた理由を知るために撮影したとみられている。しかし、実に衝撃的な内容であったためアップロードされてから数日で3万7000回の以上の視聴回数を記録することとなった。

飼い主や村人によれば、「あまりにも人間に顔が似ているため、村人全員がこのヤギを恐れている」とのこと。

近年、インドでは奇妙な姿の動物に関する証言が増えている。過去に紹介した「一つ目で生まれてきたヤギ」もまた、衝撃的な姿だったためソーシャルメディアの注目を集めた。検査の結果、一つ目のヤギは病気で産まれた一種の奇形であることが判明したが、不思議なことに非常に短命な奇形には珍しく、かなり長い間、元気であった。このヤギも奇形であることは間違いないのだが、今のところ健康であるという。

最近、インドにてこのような不気味な奇形生物の事例が増えている。その背景に工場廃液などの環境汚染があるのではないかとされているが、長生きできて姿が変わっている以外は「普通の生物」であるため、都市の悪環境に適応できる力を持った新種の生物が出現してきているのでは、という説も出てきている。

【動画】Mutant Goat has HUMAN Face has terrified an entire Indian Village

https://youtu.be/k9PUCaOIdz8

