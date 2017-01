今回も確認された！大統領専用機をエスコートするUFO

20日、第45代米国大統領にドナルド・トランプ氏が就任し、セレモニーが行われた。



さて、歴代大統領の就任式典には何らかの異変が確認されることがある。オバマ前大統領の就任式典では演説中の遠景にUFOらしき物体が飛行している様子が確認された。



そして今回も、トランプ大統領の就任式典の前に、やはりUFOらしき物体の姿が確認された。



19日、専用機でワシントンDCに降り立ったトランプ氏。この模様はFOXニュースのカメラが捉えていたのだが、着陸するジェット機の近くを飛行する謎の物体の姿も映っていた。午後1時50分、専用機が謎の白い円盤状の物体の上を飛行する。そして2時55分には専用機に衝突する勢いで、先の飛行物体がかすめるように飛来し去っていく。



海外のUFO研究家を中心に、トランプ大統領は宇宙人の支援を受けて当選したのではないかという説がある。対抗馬だったヒラリー・クリントン氏が公約で「米国内のUFO事件関連の情報」を公開するとしたため、秘密情報の漏洩を危ぶんだ宇宙人がトランプ氏が大統領になるように働きかけたのではないかというのである。



そう考えると、今回FOXニュースが捉えたUFOはまるで専用機をエスコートしているかのように見える。オバマ前大統領に続き、トランプ大統領の就任式典でも確認されたUFO。これはやはりアメリカ政府と宇宙人が秘密裏につながっていることの証明なのだろうか?



【動画】Unknown anomaly, associated with video footage of Donald J Trump’s flight

https://youtu.be/sTNHsy9leQ8

(提供=ミステリーニュースステーションATLAS)