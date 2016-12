波間から浮上するＵＦＯ！？中国の海から謎の物体が出現！

24日、年末恒例のオカルト特番ビートたけしの超常現象マル秘Xファイルが放送された。この手のオカルト番組で恒例なのが、「衝撃映像」と銘打ち「実際に撮影された」とされる短いUFOやUMAの動画が流されることがある。



その中に、中国とペルーで撮影されたという巨大な3層構造の円盤があった。恐らく実際の環境映像にUFOを追加したCGだと思われるが、CGしかり実際の目撃証言しかり、近年中国では他の地域では見られない一風変わったUFOの報告例が多く出てきているのだ。



紹介する動画は、そんな中国で12月10日に撮影されたものである。



青空の下、大海原が映っているのだが、沖合に巨大な物体が存在している。よく見ると銀色の物体が斜めに海面から突き出している。距離からいって大きさは相当なものであることがわかる。円盤ないしは葉巻型のUFOなのだろうか、その一部は水面下にまだ隠れているようだ。



これから浮上するところなのか、それとも潜ってしまうところなのかは分からない。巨大な円盤は急な角度を保ったまま、微動だにしていないのである。



この動画を見た人々からは、潜水艦やくじらではないかとする意見も出てきたようだが、どちらにせよこのような角度でずっと停止し続けることはできない。また、座礁した船の一部かとも思われるが、この近辺で船が座礁したという話もないという。



果たして、この物体は何なのか。UFO研究家によれば、過去に米海軍が同様の物体を見たという事例があるという。この物体もまたUFOなのか、現在海外のUFO研究家らが検証を行っているという。



【動画】UFO Seen Rising Out Of The Ocean At A Beach in China

https://youtu.be/PfhOJPUQW_4

(提供=ミステリーニュースステーションATLAS)