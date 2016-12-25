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【紅白】曲順発表「嵐」が初の大トリ　トリは石川さゆり
2016年12月25日 17時15分

　大みそか「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」の曲順が２５日、発表され、「嵐×紅白スペシャルメドレー」を歌唱する人気グループ「嵐」が大トリを務めることになった。トリは「天城越え」を歌う石川さゆりが務める。

　以下、曲順（カッコ内は出場回数）。

１＝関ジャニ∞（５）「ズッコケ男道～紅白で夢を歌おう～」
２＝ＰＵＦＦＹ（初）「ＰＵＦＦＹ　２０周年紅白スペシャル」
３＝ＡＡＡ（７）「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」
４＝Ｅ‐ｇｉｒｌｓ（４）「ＤＡＮＣＥ　ＷＩＴＨ　ＭＥ　ＮＯＷ！」
５＝欅坂４６（初）「サイレントマジョリティー」
６＝三山ひろし（２）「四万十川～けん玉大使編～」
７＝山内惠介（２）「流転の波止場～究極の貴公子編～」
８＝ｍｉｗａ（４）「結‐ゆい‐」
９＝Ｓｅｘｙ　Ｚｏｎｅ（４）「よびすて　紅白’１６」
１０＝天童よしみ（２１）「あんたの花道」
１１＝ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ（３）「Ｈｅｙ　Ｈｏ　ｆｒｏｍ　ＲＰＧ」
１２＝市川由紀乃（初）「心かさねて」
１３＝三代目　Ｊ　Ｓｏｕｌ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ（５）「Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ＴＯＫＹＯ」
１４＝香西かおり（１９）「すき～真田丸スペシャルＶｅｒ．～」

１５＝椎名林檎（４）「青春の瞬き　‐ＦＲＯＭ　ＮＥＯ　ＴＯＫＹＯ　２０１６‐」
１６＝福田こうへい（３）「東京五輪音頭」
１７＝絢香（８）「三日月」
１８＝郷ひろみ（２９）「言えないよ」
１９＝Ｖ６（３）「Ｓｍｉｌｅ！メドレー」
２０＝水森かおり（１４）「越後水原～白鳥飛翔～」
２１＝いきものがかり（９）「ＳＡＫＵＲＡ」
２２＝ゆず（７）「見上げてごらん夜の星を～ぼくらのうた～」

企画「紅白　ＨＡＬＦＴＩＭＥ　ＳＨＯＷ」（渡辺直美、ピコ太郎）

２３＝ＲＡＤＷＩＭＰＳ（初）「前前前世［ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｖｅｒ．］」
２４＝乃木坂４６（２）「サヨナラの意味」
２５＝福山雅治（９）「２０１６スペシャルメドレー」
２５＝島津亜矢（３）「川の流れのように」
２７＝ＲＡＤＩＯ　ＦＩＳＨ（初）「ＰＥＲＦＥＣＴ　ＨＵＭＡＮ」
２８＝西野カナ（７）「Ｄｅａｒ　Ｂｒｉｄｅ」
２９＝桐谷健太（初）「海の声～みんなの海の声バージョン～」
３０＝ＡＩ（２）「みんながみんな英雄」
３１＝ＡＫＢ４８（９）「夢の紅白選抜ＳＰメドレー」
３２＝五木ひろし（４６）「九頭竜川」
３３＝ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ（初）「硝子の少年」
３４＝Ｐｅｒｆｕｍｅ（９）「ＦＬＡＳＨ」
３５＝星野源（２）「恋」
３６＝大竹しのぶ（初）「愛の讃歌」
３７＝坂本冬美（２８）「夜桜お七」
３８＝ＴＯＫＩＯ（２３）「宙船（そらふね）」
３９＝松田聖子（２０）「薔薇のように咲いて　桜のように散って」
４０＝Ｘ　ＪＡＰＡＮ（７）「紅」
４１＝高橋真梨子（４）「ごめんね…」
４２＝ＴＨＥ　ＹＥＬＬＯＷ　ＭＯＮＫＥＹ（初）「ＪＡＭ」
４３＝氷川きよし（１７）「白雲の城」
４４＝宇多田ヒカル（初）「花束を君に」
４５＝石川さゆり（３９）「天城越え」
４６＝嵐（８）「嵐×紅白スペシャルメドレー」

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