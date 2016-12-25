【紅白】曲順発表「嵐」が初の大トリ　トリは石川さゆり

大みそか「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」の曲順が２５日、発表され、「嵐×紅白スペシャルメドレー」を歌唱する人気グループ「嵐」が大トリを務めることになった。トリは「天城越え」を歌う石川さゆりが務める。



以下、曲順（カッコ内は出場回数）。



１＝関ジャニ∞（５）「ズッコケ男道～紅白で夢を歌おう～」

２＝ＰＵＦＦＹ（初）「ＰＵＦＦＹ ２０周年紅白スペシャル」

３＝ＡＡＡ（７）「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」

４＝Ｅ‐ｇｉｒｌｓ（４）「ＤＡＮＣＥ ＷＩＴＨ ＭＥ ＮＯＷ！」

５＝欅坂４６（初）「サイレントマジョリティー」

６＝三山ひろし（２）「四万十川～けん玉大使編～」

７＝山内惠介（２）「流転の波止場～究極の貴公子編～」

８＝ｍｉｗａ（４）「結‐ゆい‐」

９＝Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ（４）「よびすて 紅白’１６」

１０＝天童よしみ（２１）「あんたの花道」

１１＝ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ（３）「Ｈｅｙ Ｈｏ ｆｒｏｍ ＲＰＧ」

１２＝市川由紀乃（初）「心かさねて」

１３＝三代目 Ｊ Ｓｏｕｌ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ（５）「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ＴＯＫＹＯ」

１４＝香西かおり（１９）「すき～真田丸スペシャルＶｅｒ．～」



１５＝椎名林檎（４）「青春の瞬き ‐ＦＲＯＭ ＮＥＯ ＴＯＫＹＯ ２０１６‐」

１６＝福田こうへい（３）「東京五輪音頭」

１７＝絢香（８）「三日月」

１８＝郷ひろみ（２９）「言えないよ」

１９＝Ｖ６（３）「Ｓｍｉｌｅ！メドレー」

２０＝水森かおり（１４）「越後水原～白鳥飛翔～」

２１＝いきものがかり（９）「ＳＡＫＵＲＡ」

２２＝ゆず（７）「見上げてごらん夜の星を～ぼくらのうた～」



企画「紅白 ＨＡＬＦＴＩＭＥ ＳＨＯＷ」（渡辺直美、ピコ太郎）



２３＝ＲＡＤＷＩＭＰＳ（初）「前前前世［ｏｒｉｇｉｎａｌ ｖｅｒ．］」

２４＝乃木坂４６（２）「サヨナラの意味」

２５＝福山雅治（９）「２０１６スペシャルメドレー」

２５＝島津亜矢（３）「川の流れのように」

２７＝ＲＡＤＩＯ ＦＩＳＨ（初）「ＰＥＲＦＥＣＴ ＨＵＭＡＮ」

２８＝西野カナ（７）「Ｄｅａｒ Ｂｒｉｄｅ」

２９＝桐谷健太（初）「海の声～みんなの海の声バージョン～」

３０＝ＡＩ（２）「みんながみんな英雄」

３１＝ＡＫＢ４８（９）「夢の紅白選抜ＳＰメドレー」

３２＝五木ひろし（４６）「九頭竜川」

３３＝ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ（初）「硝子の少年」

３４＝Ｐｅｒｆｕｍｅ（９）「ＦＬＡＳＨ」

３５＝星野源（２）「恋」

３６＝大竹しのぶ（初）「愛の讃歌」

３７＝坂本冬美（２８）「夜桜お七」

３８＝ＴＯＫＩＯ（２３）「宙船（そらふね）」

３９＝松田聖子（２０）「薔薇のように咲いて 桜のように散って」

４０＝Ｘ ＪＡＰＡＮ（７）「紅」

４１＝高橋真梨子（４）「ごめんね…」

４２＝ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ（初）「ＪＡＭ」

４３＝氷川きよし（１７）「白雲の城」

４４＝宇多田ヒカル（初）「花束を君に」

４５＝石川さゆり（３９）「天城越え」

４６＝嵐（８）「嵐×紅白スペシャルメドレー」