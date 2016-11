ニュージーランドの地震は巨大UFOによって引き起こされた！？

今月13日、ニュージーランドでM7の大きな地震が発生したが、この地震についてはスーパームーンが関与しているなど様々な説が出てきていた。そんな中、地震とともに巨大なUFOが姿を現していたとする説が動画と一緒に出てきて話題になっている。



問題の動画は、まさに地震が起きる直前に撮影されたというものである。



暗い島の様子と、垂れ込める厚い雲が映っているが、雲の中でまばゆい光が短く何度か点滅しているのが見てとれる。雷のようにも見えるが、雷鳴が聞こえない点や光り方が違うという特徴が見てとれる。これらの現象が地震の直前に各地で撮影されていたというのだ。



海外のUFOファンやオカルトファンらは、この映像を見て「巨大なUFOが地下から浮上したことで大地が揺れ、地震につながったのでは」とみているようだ。



今回の地震が発生した場所のクライストチャーチはニュージーランドの中でもUFO目撃例が多発していることも見逃せない点である。だからこそUFOファンが注目する事態になったようだが、一方で地震の前兆現象である発光現象にすぎないとする見方も存在している。



地震の前には前兆となる様々な現象が起きるといわれている。中には過剰反応なものもあるが、些細な変化も見逃さず、また地震の際には落ち着いて避難を行うなど、冷静な対処を心がけたいものである。



【関連動画】Did UFOs cause major New Zealand earthquake Conspiracy theorists question bizarre lights before qua

https://youtu.be/BoQKxDD_9Hg

(提供=ミステリーニュースステーションATLAS)